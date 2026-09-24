हेरोइन तस्करी का सरगना अरेस्ट: मणिपुर तक था नेटवर्क, खाते से करोड़ों का लेनदेन; सोनभद्र में देनी थी सप्लाई

अयोध्या, बाराबंकी में भी दर्ज हैं मामले

एसपी ने बताया कि अफजाल हेरोइन तस्करी गिरोह का किंग पिन (सरगना) है। वह मणिपुर से कच्चा माल लाकर अपने यहां मादक पदार्थ तैयार करता है और जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर भी इसकी व्यवस्था कर सप्लाई करता है। उसका नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ है। वह सोनभद्र के कुछ लोगों को हेरोइन देने आया था। एसपी ने बताया कि हेरोइन तस्करी में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों और अब पकड़े गए अफजाल के बीच संबंधों की भी जांच की जा रही है। जल्द ही गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों को भी शीघ्र दबोचा जाएगा।



तस्कर अफजाल के खिलाफ बाराबंकी, अयोध्या और सोनभद्र में एनडीपीएस एक्ट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में आठ मामले दर्ज हैं। चोपन थाने में दर्ज प्राथमिकी में भी वह वांछित था। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ चोपन थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर सहित अन्य धाराओं में भी कार्रवाई करते हुए अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी।