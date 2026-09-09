{"_id":"6aa16dfa0083f50e7a052795","slug":"video-bjp-is-fueling-corruption-and-mafia-rule-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"भ्रष्टाचार और माफिया राज को बढ़ावा दे रही भाजपा, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सर्किट हाउस में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने भाजपा सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने, भ्रष्टाचार और माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए पीडीए समाज को पूरी ताकत से एकजुट होना होगा।

... और पढ़ें