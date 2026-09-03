{"_id":"6a99b024cfb6d83013062577","slug":"video-belan-river-now-in-spate-ghorawal-kohratha-and-shivdwar-routes-closed-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"अब बेलन नदी उफान पर, घोरावल-कोहरथा और शिवद्वार मार्ग बंद; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोन, रिहंद, बिजुल, बकहर और कनहर के बाद अब बेलन नदी भी उफान पर है। तहसील क्षेत्र में पिछले पांच दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच बेलन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का पानी बढ़ने के कारण बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे से घोरावल-कोहरथा मार्ग और घोरावल-शिवद्वार मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया। इससे दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र के 20 से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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