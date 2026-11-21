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श्याम भजनों की रसधार में डूबा अनपरा, धूमधाम से मना जन्मोत्सव; VIDEO
श्री श्याम भक्त मंडल अनपरा की ओर से शुक्रवार को अनपरा बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री श्याम जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रतिकूल मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से कार्यक्रम के समापन तक डटे रहे। भजन-कीर्तन से पूरा परिसर भक्तिमय बना रहा।
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