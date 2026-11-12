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सीतापुर में कलश यात्रा के साथ विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ

Thu, 12 Nov 2026 04:24 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Thu, 12 Nov 2026 04:24 PM IST
Vishnu Mahayagya and Shrimad Bhagwat Katha started with Kalash Yatra in Sitapur
सीतापुर में श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन इमलिया सुल्तानपुर यज्ञाशाला में बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। जिसमें आचार्य गंगाधर व बटुक ब्राम्हणों के द्वारा यज्ञ मंडप का पूजन किया गया। बेदी स्थापना की गयी व मंत्रोच्चार के बाद कलशों का पूजन किया गया। कलश यात्रा में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री गिरीश मिश्रा मौजूद रहे। कलशयात्रा यज्ञशाला से सरायन नदी तक गयी। जहां आचार्य सत्यप्रकाश के द्वारा विधिवत पूजन कराया गया जिसमें नदी पूजन व भागवत भगवान का पूजन किया कया। इस यज्ञ व कथा के संकल्पित यजमान रोहित सिंह अन्य के द्वारा कलश व भागवत भगवान को यज्ञशाला तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुये आचार्य गंगाधर ने बताया कि शुक्रवार को बेदी पूजन व अरणि मंथन करके यज्ञ प्रज्वलित किया जायेगा व आहूतिया डाली जायेंगी। हरिद्वार से पधारे कथा व्यास स्वामी सत्यदेव जी महाराज के द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का रसपान रोजाना दोपहर में कराया जायेगा। इस मौके पर भानु प्रताप सिंह, डॉ. बलबीर यादव, रामासरे गुप्ता, अशोक, संजय श्रीवास्तव, संदीप, विवेक, अनुज, राम किशोर, शीलू समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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