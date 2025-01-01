Sitapur News: कलश यात्रा के साथ श्री विष्णु महायज्ञ व संत सम्मेलन शुरू

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कलश यात्रा आश्रम से शुरू होकर नवागांव होते हुए लालपुर घाट पहुंची। यहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से कलश भरकर यज्ञ स्थल तक पहुंचाया। आचार्य संदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म में कलश सुख, समृद्धि, पवित्रता और मंगल का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज में धार्मिक चेतना, संस्कार और एकता को बढ़ावा देते हैं।कार्यक्रम में श्रीश्री 108 नारायण दास महाराज, स्वामी विमलानंद सरस्वती, महंत सरोज दास, आचार्य रामचंद्र मिश्रा, ब्रजकिशोर दास और पिंटू दास सहित अनेक संत-महात्मा मौजूद रहे। यज्ञ समिति के पदाधिकारी, यजमान राजेश कुमार सिंह, जनक कुमारी सिंह, शेर बहादुर सिंह, उमेश पाल सिंह, महेश सिंह, विनोद कुमार सिंह आदि ने भाग लिया।