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सीतापुर। महमूदाबाद में पुरानी रंजिश के चलते आठ वर्षीय मासूम बच्चे पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, रेहान (8) पुत्र माबूल, निवासी पट्टी पैंतेपुर के गले पर शमी अहमद (18) पुत्र गोले ने चाकू से वार कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। मामले में क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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