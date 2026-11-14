सीतापुर में चोरों का गजब कारनामा, घर के बाहर खड़ी कार के चारों पहिये ही खोल ले गए

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सीतापुर में शहर के मोहल्ला प्रेमनगर में शुक्रवार रात अज्ञात चोरों ने खड़ी स्विफ्ट डिजायर कार को निशाना बनाया। चोर कार के चारों पहिए खोलकर ले गए। शनिवार सुबह घटना की जानकारी होने पर वाहन स्वामी लेखपाल जेबा खान के होश उड़ गए। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। वाहन स्वामी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों का पता लगाने में जुटी है।

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