Sitapur News: निपुण लक्ष्य पर मंथन के लिए 16 को जुटेंगे शिक्षक संकुल

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बैठक में लक्ष्य आधारित चर्चा, शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान और नवाचारी शिक्षण पद्धतियों का आदान-प्रदान किया जाएगा। बैठक से पहले शिक्षक संकुल आपस में एजेंडा बिंदुओं का विभाजन कर तैयारी करेंगे। विद्यालय संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षकों की प्रतिभागिता रोटेशन के आधार पर होगी। पियर लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हर माह अलग-अलग विद्यालयों में बैठक आयोजित की जाएगी।बैठक में शिक्षकों को नवाचारों, प्रभावी शिक्षण विधियों और विद्यालयों में अपनाई जा रही उत्कृष्ट शैक्षिक गतिविधियों को साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद बालवाटिका को क्रियाशील बनाने, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण और डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर भी चर्चा होगी। डायट प्राचार्य, बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी और एआरपी समेत संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी कम से कम एक बैठक में अनिवार्य होगी। बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि संकुल शिक्षक बैठक पूरे जिले में एक साथ होगी। इसको लेकर सभी बीईओ को तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक के जरिये बेहतर तरीके से पठन पाठन व विद्यालयों में सुविधाओं बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।