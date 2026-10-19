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सीतापुर: शादी के 17 साल बाद हुआ पत्नी को अफेयर, पति ने प्रेमी से कराई शादी; पति ने बताई पूरी कहानी

रोहित मिश्र

Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 AM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 AM IST







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सीतापुर: शादी के 17 साल बाद हुआ पत्नी को अफेयर, पति ने प्रेमी से कराई शादी; पति ने बताई पूरी कहानी

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