Sitapur News: नदी किनारे मगरमच्छ से दहशत

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ग्रामीण राजकुमार, सुरेश, शेर सिंह, पालवन्त सिंह, सुरेश वर्मा, अम्बरीष, मूलचंद्र और सोनेलाल ने बताया कि नदी के आसपास मगरमच्छ की मौजूदगी से किसानों और स्थानीय लोगों को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि समय रहते मगरमच्छ को नहीं पकड़ा गया तो कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने प्रशासन और वन विभाग से उसे सुरक्षित पकड़ने की मांग की है।मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सफलता नहीं मिली। डिप्टी रेंजर एसके शैलेश ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है और मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।