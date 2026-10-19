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Sitapur News: आज के कार्यक्रम

Mon, 19 Oct 2026 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:58 AM IST
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Today's events
1- भागवत कथासुबह 11:30 बजे। लहरपुर के केसरीगंज स्थित देवी मंदिर परिसर में भागवत कथा होगी। प्रवाचक गोविंदाचार्य महाराज कथा सुनाएंगे।
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2- श्रीराम कथा
दोपहर 01:00 बजे। सिधौली कस्बे के पड़ाव मैदान पर प्रवाचक शांतनु महाराज श्रीराम कथा सुनाएंगे।
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3- रामलीला
शाम 04:00 बजे। लहरपुर के श्री रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन किया जाएगा।
रात्रि 08:00 बजे। पिसावां के बाबू सिंह इंटर कॉलेज के समीप रामलीला का आयोजन होगा।
रात्रि 08:00 बजे। सिधौली कस्बे के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन होगा।
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4- भजन संध्या
शाम 04:00 बजे। बिसवां के कंदुनी में जय जावेद स्टेडियम में भजन संध्या का आयोजन होगा। अनुराधा पौडवाल भजन प्रस्तुत करेंगी।
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5- देवी जागरण
शाम 07:00 बजे। सेवता के मेला मैदान पर मां भगवती का विशाल जागरण का आयोजन होगा।


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