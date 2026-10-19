यूपी: 17 साल की विवाहिता को पति ने प्रेमी के साथ भेजा, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती; 16 साल का है बड़ा बेटा

मिश्रिख तहसील क्षेत्र में शादी के 17 साल बाद विपिन भार्गव ने पत्नी रेखा को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। शनिवार को तहसील में कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद विपिन दोनों को हनुमान मंदिर ले गए। वहां रेखा ने प्रेमी राहुल कुमार उपाध्याय के गले में जयमाल पहनाई। इसके बाद राहुल चार साथियों के साथ रेखा को लेकर दिल्ली चला गया।

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कस्बा निवासी विपिन की शादी 12 मार्च 2009 को रेखा से हुई थी। दोनों के दो बेटे शिवम (16) और रोहन (14) हैं। विपिन के मुताबिक, रेखा को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंबेडकरनगर निवासी राहुल से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। विज्ञापन



कुछ समय बाद रेखा घर से लापता हो गईं। विपिन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। करीब 22 दिन बाद 14 अक्तूबर को घर लौटी रेखा ने राहुल के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद विपिन ने उन्हें विदा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब रेखा से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वह दोनों बेटों के साथ खुश हैं। कस्बा निवासी विपिन की शादी 12 मार्च 2009 को रेखा से हुई थी। दोनों के दो बेटे शिवम (16) और रोहन (14) हैं। विपिन के मुताबिक, रेखा को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंबेडकरनगर निवासी राहुल से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।कुछ समय बाद रेखा घर से लापता हो गईं। विपिन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। करीब 22 दिन बाद 14 अक्तूबर को घर लौटी रेखा ने राहुल के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद विपिन ने उन्हें विदा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब रेखा से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वह दोनों बेटों के साथ खुश हैं।

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