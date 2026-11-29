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कांग्रेस की सपा के साथ गठबंधन में सीटों के बंटवारे से शुरू हुई नाराजगी अब प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की कार्यशैली और संगठन की बदहाली तक पहुंच गई है। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने आरोप लगाया कि अजय राय के नेतृत्व में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था। नए प्रभारी और सह-प्रभारियों के आने के बाद महज तीन-चार महीने में संगठन की पूरी गति खत्म हो गई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इतिहास लिखा जाएगा तो संगठन को इस स्थिति तक पहुंचाने वाले लोग सबसे बड़े अपराधियों की श्रेणी में गिने जाएंगे।

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