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कांग्रेस की सपा के साथ गठबंधन में सीटों के बंटवारे से शुरू हुई नाराजगी अब प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की कार्यशैली और संगठन की बदहाली तक पहुंच गई है। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने आरोप लगाया कि अजय राय के नेतृत्व में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था। नए प्रभारी और सह-प्रभारियों के आने के बाद महज तीन-चार महीने में संगठन की पूरी गति खत्म हो गई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इतिहास लिखा जाएगा तो संगठन को इस स्थिति तक पहुंचाने वाले लोग सबसे बड़े अपराधियों की श्रेणी में गिने जाएंगे। विज्ञापन पेश है सांसद राकेश राठौर से प्रमन श्रीवास्तव के साथ विशेष बातचीत के अंश-

सवाल : अजय राय और आज के माहौल में आप कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं?

सांसद : संविधान की रक्षा, जातिगत जनगणना और सामाजिक गैर-बराबरी दूर करने के मुद्दों से दलितों और कमजोर वर्गों में कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ा था। हम कार्यकर्ताओं और विभिन्न जातियों के नेताओं को पार्टी से जोड़ रहे थे। प्रदेश में करीब 100 बड़े कार्यक्रम हुए, जिनमें अविनाश पांडेय, अजय राय और मोना जैसे नेता शामिल हुए। लेकिन, अचानक कुछ नए लोग आए, अहंकार में काम करने लगे और महज तीन-चार महीने में पूरा संगठन चौपट कर दिया। विज्ञापन

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सवाल : क्या अजय राय को हटाना कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुआ?

राकेश राठौर : सवाल किसी एक व्यक्ति को हटाने का नहीं है। सवाल यह है कि जो लोग आज प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं, उन्होंने संगठन को कहां पहुंचा दिया।



सवाल : क्या सपा और कांग्रेस के बीच वास्तव में दोनों दलों के बीच गंभीर बातचीत हुई है?

राकेश राठौर : सीरियस टॉक नहीं हुई। हम तीन बार राहुल गांधी से मिले थे। उनका स्पष्ट कहना था कि कांग्रेस सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन, अचानक नए प्रभारी आ गए और प्रदेश कार्यालय से मीडिया के सामने 200 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान दे दिया। जब शीर्ष नेतृत्व की मंशा से ही यह बात मेल नहीं खाती थी तो फिर इतनी बड़ी घोषणा किसके इशारे पर की गई?





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सवाल : आखिर कांग्रेस को न्यूनतम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए?

राकेश राठौर : सीटें अपने आप में मायने नहीं रखतीं, जीत मायने रखती है। हमारा लक्ष्य 60 से 80 सीटें जीतकर लाने का था, ताकि सहयोगी दल के साथ कांग्रेस की भी मजबूत भूमिका रहे। उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता का रास्ता जाता है।



सवाल : समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास न प्रत्याशी हैं और कार्यकर्ता।

राकेश राठौर : यह बिल्कुल गलत है। प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। धौरहरा से खिलाड़ी सिंह को हमने पार्टी में शामिल कराया। लगातार तीन बड़े कार्यक्रम हुए। डॉ. आरपी वर्मा ने भी अच्छा काम किया। नए प्रभारी और सह-प्रभारी ने ताकतवर लोगों को आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें रोकने का काम किया। फॉर्च्यूनर और गनर लेकर घूमने से संगठन नहीं चलता।



सवाल : आपकी नाराजगी राजेंद्र पाल गौतम से है या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भी आप असंतुष्ट हैं?

राकेश राठौर : केंद्रीय नेतृत्व से कोई नाराजगी नहीं है। राहुल गांधी लगातार सड़क से लेकर संसद तक जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम के आने के बाद प्रदेश में राहुल गांधी के विचारों पर बट्टा लगाया गया है।



सवाल : क्या प्रदेश प्रभारी और प्रदेश संगठन के बीच समन्वय पूरी तरह खत्म हो चुका है?

राकेश राठौर : समन्वय तभी होगा जब आप लोगों से संवाद करेंगे। वे इतने अहंकार में हैं कि किसी से बात ही नहीं करना चाहते। जब कार्यकर्ताओं के बीच जुड़ाव ही नहीं होगा तो संगठन कैसे मजबूत होगा?



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सवाल : क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन में बराबरी का साझेदार मान रही है?

राकेश राठौर : गठबंधन में सीटों का बंटवारा आनुपातिक आधार पर होना चाहिए। सुबह छह बजे पार्क में रील बनाने वाले लोगों को आगे करके चुनाव नहीं जीते जाते।



सवाल : क्या पांच महीने में एक बार भी आपसे सीतापुर की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा नहीं की गई?

राकेश राठौर : आज इन्हें आए करीब पांच महीने हो गए हैं। 30 नवंबर को पहली बार सांसदों और अन्य नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। वह भी व्यक्तिगत संवाद के बजाय कार्यालय से फोन करके सामूहिक रूप से बुलाया गया। राजनीति ऐसे नहीं चलती। प्रत्येक सांसद और वरिष्ठ नेता से अलग-अलग बैठकर बात होनी चाहिए। किस क्षेत्र में क्या स्थिति है, कौन जिताऊ है, संगठन की क्या समस्या है, यह समझना जरूरी है। जिन लोगों को 1500 वोट मिले, वे राय दे रहे हैं और जिनके पास लाखों मतदाताओं का जनादेश है, उनसे पूछा तक नहीं जा रहा।



सवाल : अनुसूचित जाति के मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए प्रदेश नेतृत्व को क्या करना चाहिए था?

राकेश राठौर : राहुल गांधी ने संविधान और सामाजिक न्याय की बात करके दलित समाज में विश्वास पैदा किया था। बहुजन समाज पार्टी से मतदाताओं का बिखराव हो रहा है और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी की ओर भी लोग आकर्षित हो रहे हैं। पिछले पांच महीनों में कम से कम पांच बड़े अनुसूचित जाति सम्मेलन होने चाहिए थे। प्रदेश के चारों कोनों और लखनऊ में 10 से 15 हजार लोगों की क्षमता वाले सम्मेलन आयोजित किए जा सकते थे। लेकिन, इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं दिखाई दिया।



सवाल : पार्टी के कार्यक्रम में शामिल न होना क्या यह प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ आपका खुला विरोध है?

राकेश राठौर : मैं केवल फोटो खिंचवाने और रील बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहता। सवाल यह है कि हम बदलाव क्या कर रहे हैं? संगठन में वास्तविक काम कितना हो रहा है? संगठन में झूठ बोलने की परंपरा बंद होनी चाहिए।



सवाल : अगर सीटों के बंटवारे पर सपा और कांग्रेस की बात नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस गठबंधन तोड़ देगी?

राकेश राठौर : अभी गठबंधन टूटने की कोई संभावना नहीं है।



सवाल : क्या कांग्रेस में इतनी ताकत है कि वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सके?

राकेश राठौर : तैयारी तो पहले चल रही थी। हम गाजियाबाद से गाजीपुर तक सभी 403 सीटों पर काम कर रहे थे। लेकिन, पिछले पांच महीनों में उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। संगठन में गिरावट आई है और कार्यकर्ता बिल्कुल शांत हो गए हैं।





पार्टी के कार्यक्रम में शामिल न होना क्या यह प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ आपका खुला विरोध है?मैं केवल फोटो खिंचवाने और रील बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहता। सवाल यह है कि हम बदलाव क्या कर रहे हैं? संगठन में वास्तविक काम कितना हो रहा है? संगठन में झूठ बोलने की परंपरा बंद होनी चाहिए।अगर सीटों के बंटवारे पर सपा और कांग्रेस की बात नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस गठबंधन तोड़ देगी?अभी गठबंधन टूटने की कोई संभावना नहीं है।क्या कांग्रेस में इतनी ताकत है कि वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सके?तैयारी तो पहले चल रही थी। हम गाजियाबाद से गाजीपुर तक सभी 403 सीटों पर काम कर रहे थे। लेकिन, पिछले पांच महीनों में उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। संगठन में गिरावट आई है और कार्यकर्ता बिल्कुल शांत हो गए हैं।