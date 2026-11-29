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बरई जलालपुर कस्बे में गत बृहस्पतिवार को नेतराम (9) अपने घर की छत पर खेल रहा था। इसी दौरान वहां पहुंचे लंगूर ने उसे डराया तो घबराकर नेतराम छत से नीचे जा गिरा। गंभीर हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे लखनऊ भेज दिया गया। परिजनों के मुताबिक वहां उपचार नहीं हो सका और वह बच्चे को वापस ले आ। इसके बाद उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वन विभाग ने जलालपुर पहुंचकर कांबिंग की। रेंजर सीतापुर सुयश श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार सुबह से उप क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक रंजन पांडेय, बीट प्रभारी सरवरपुर हरिकेश शुक्ला और वन कर्मी खुशीराम सहित अन्य कर्मचारी तलाश लंगूर की तलाश में जुट गए। हांलाकि, दिन भर कांबिंग के बाद भी लंगूर का पता नहीं चल सका। उन्होंने बताया कि लंगूर को पकड़ने के लिए पिंजरा मंगा लिया गया है। पिंजरा अभी ट्रॉली पर रखा है। लंगूर की लोकेशन ट्रैक होने के बाद उचित स्थान पर लगाया जाएगा, जिससे उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सके। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में उसकी तलाश कर रही है।

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कमलापुर। वन विभाग की टीम ने शनिवार को बरई जलालपुर में लंगूर की तलाश करने के लिए कांबिंग की। लंगूर का कोई सुराग नहीं मिला। उसे पकड़ने के लिए मंगाया गया पिंजरा भी ट्रॉली पर रखा हुआ है। वहीं, लंगूर के डर से छत से गिरकर जान गंवाने वाले नौ साल के नेतराम के परिजन इस दर्दनाक सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। मृतक के परिवार में मातम पसरा रहा।