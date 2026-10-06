सिद्धार्थनगर: एसडीएम के रवैये से नाराज लेखपालों ने दिया धरना

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एसडीएम इटवा के रवैये से नाराज लेखपालों ने मंगलवार को धरना दिया। लेखपालों का कहना है कि जिले की अन्य सभी तहसीलों में नवनियुक्त लेखपालों को स्थायी कर दिया गया है, लेकिन इटवा तहसील में इस प्रक्रिया को लेकर अब तक टालमटोल की जा रही है।

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