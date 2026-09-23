हवन पूजन के साथ समापन हुआ 8 दिवसीय गणेशोत्सव

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डुमरियागंज नगर के शाहपुर चौराहे पर हर वर्ष की तरह इस बार भी लोगों के सहयोग से गणेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रविवार को हवन पूजन व भंडारे के साथ आठ दिवसीय गणेशोत्सव समापन हो गया। इस दौरान देर रात तक श्रद्धालु हवन पूजन के बाद भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते रहे।

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