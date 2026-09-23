रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने दिखाई कला, पूर्व मंत्री ने बढ़ाया उत्साह

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बिस्कोहर, सेवा संकल्प अभियान के तहत विकास विद्यालय में 'सेवा के रंग, राष्ट्र के संग' रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने छात्राओं की कला और रचनात्मकता की सराहना की। उन्होंने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाली विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान नगर अध्यक्ष बिस्कोहर अजय गुप्ता, प्रदीप कसौधन, कुंवर मिश्रा, कन्हैया लाल विश्वकर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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