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पिड़वा-दुभरा मार्ग की बदहाली पर कांग्रेस का हल्लाबोल, हेमन्त चौधरी ने दिया धरना

Rohit Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 01:17 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 01:17 PM IST







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खुटेहना से पिड़वा-दुभरा मार्ग की बदहाली को लेकर कांग्रेस नेता हेमन्त चौधरी के नेतृत्व में सोमवार को जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया गया। सड़क की खराब स्थिति से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर शासन-प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की और मार्ग के निर्माण एवं मरम्मत की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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