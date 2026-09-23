साइबर जागरूकता व नशा मुक्ति कार्यक्रम, बच्चों ने लिया संकल्प

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बिस्कोहर स्थित श्री छेदीलाल इंटर कॉलेज में सोमवार को सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत त्रिलोकपुर पुलिस और नगर पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में साइबर जागरूकता व नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी, सीओ इटवा प्रवीन प्रकाश और ईओ अखिलेश दीक्षित ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

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