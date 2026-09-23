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साक्षरता परीक्षा में 44 निरक्षरों ने दिखाया उत्साह
बिस्कोहर, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत रविवार को हरिवंधनपुर और भरौली कैठौलिया के विद्यालयों में साक्षरता परीक्षा हुई। दोनों केंद्रों पर 15 वर्ष से अधिक आयु के 44 निरक्षर पुरुषों और महिलाओं ने परीक्षा दी। सुबह 10 बजे शुरू हुई परीक्षा तीन घंटे चली। प्रश्नपत्र तीन खंडों में था और प्रत्येक खंड 50 अंकों का था। पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे गए। हरिवंधनपुर में 18 और कैठौलिया में 26 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा देकर निकलीं सोनमती और सुशीला ने विद्यालय में बैठकर परीक्षा देने का अवसर मिलने पर खुशी जताई।
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