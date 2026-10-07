सिद्धार्थनगर: एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन

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सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का सीएमओ कार्यालय पर दूसरे दिन भी धरना-प्रदर्शन जारी रहा। कर्मियों ने न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये करने और वरिष्ठता के आधार पर वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा।

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