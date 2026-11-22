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शनिवार को आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर शिकायतों की जानकारी ली। साथ ही संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को समस्याओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे।

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