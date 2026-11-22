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सिद्धार्थनगर: छह बीघा काला नमक धान की फसल जलकर राख

अनुराग रंजन

Updated Sun, 22 Nov 2026 01:36 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 01:36 PM IST







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ग्राम चिल्हया में अग्निकांड से किसानों को भारी नुकसान हुआ। आग की चपेट में आकर खेतों में खड़ी काला नमक धान की करीब छह बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई। फसल बर्बाद होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ... और पढ़ें

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