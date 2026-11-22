{"_id":"6b0295f66e1e56f94708bb57","slug":"video-following-the-filing-of-a-formal-complaint-at-the-police-station-regarding-the-halting-of-sugarcane-weighing-the-farmers-and-the-general-manager-of-the-sugar-mill-came-face-to-face-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: गन्ना तौल रोकने के विवाद में आमने-सामने हुए किसान और चीनी मिल के जीएम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिद्धार्थनगर: गन्ना तौल रोकने के विवाद में आमने-सामने हुए किसान और चीनी मिल के जीएम

अनुराग रंजन

Updated Sun, 22 Nov 2026 12:42 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 12:42 PM IST







Link Copied



गन्ना तौल रोकने के मामले में थाने में तहरीर दिए जाने के बाद किसान और चीनी मिल के महाप्रबंधक आमने-सामने आ गए। भवानीगंज थाने के सामने दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद मिल प्रबंधन ने कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही। मौके पर किसान और महाप्रबंधक के बीच हुई बातचीत का वीडियो सामने आया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन