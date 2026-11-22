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Following the filing of a formal complaint at the police station regarding the halting of sugarcane weighing, the farmers and the general manager of the sugar mill came face-to-face.
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सिद्धार्थनगर: गन्ना तौल रोकने के विवाद में आमने-सामने हुए किसान और चीनी मिल के जीएम
गन्ना तौल रोकने के मामले में थाने में तहरीर दिए जाने के बाद किसान और चीनी मिल के महाप्रबंधक आमने-सामने आ गए। भवानीगंज थाने के सामने दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद मिल प्रबंधन ने कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही। मौके पर किसान और महाप्रबंधक के बीच हुई बातचीत का वीडियो सामने आया है।
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