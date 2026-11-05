{"_id":"6aebf159d48e90239b03c019","slug":"video-distraught-over-his-wife-returning-to-her-lover-a-husband-took-his-own-life-by-hanging-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: पत्नी के दोबारा प्रेमी संग जाने से आहत व्यक्ति ने फंदे से लटककर दी जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिद्धार्थनगर: पत्नी के दोबारा प्रेमी संग जाने से आहत व्यक्ति ने फंदे से लटककर दी जान

अनुराग रंजन

Updated Thu, 05 Nov 2026 08:30 AM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 08:30 AM IST







Link Copied



पथरा डीह गांव में बुधवार सुबह 48 वर्षीय तौलन का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि पत्नी के दोबारा प्रेमी के साथ चले जाने से वह आहत थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन