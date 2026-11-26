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गर पंचायत बिस्कोहर के वार्ड छह गोविंदनगर में बृहस्पतिवार को भाजपा महिला मोर्चा की बैठक हुई। प्रवासी महिला विस्तारक गिरिजा देवी की मौजूदगी और मोनिका गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित बैठक में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। इसके बाद बिस्कोहर सहित लालपुर, पियुरिया, रोहिनिभारी और बड़हरा विशुनपुर में जनसंपर्क किया गया। पियुरिया स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर में भजन-कीर्तन भी हुआ।

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