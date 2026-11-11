{"_id":"6af3d9ff3b69804cdf0bc8a7","slug":"video-a-historic-fair-is-being-organized-on-tuesday-on-the-occasion-of-dwitiya-tithi-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: रामजानकी मंदिर और समाधि बाबा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिद्धार्थनगर: रामजानकी मंदिर और समाधि बाबा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब
सिद्धार्थनगर के खेसरहा क्षेत्र के महुलानी स्थित रामजानकी मंदिर एवं समाधि बाबा स्थल पर मंगलवार को द्वितीया तिथि के अवसर पर ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्थानीय क्षेत्र के साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिनभर चले मेले में करीब 50 हजार से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ी। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने मेले का आनंद लिया। लोगों की भारी भीड़ से पूरा परिसर गुलजार रहा और पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।