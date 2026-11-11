सिद्धार्थनगर: रामजानकी मंदिर और समाधि बाबा स्थल पर उमड़ा जनसैलाब

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सिद्धार्थनगर के खेसरहा क्षेत्र के महुलानी स्थित रामजानकी मंदिर एवं समाधि बाबा स्थल पर मंगलवार को द्वितीया तिथि के अवसर पर ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्थानीय क्षेत्र के साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिनभर चले मेले में करीब 50 हजार से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ी। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने मेले का आनंद लिया। लोगों की भारी भीड़ से पूरा परिसर गुलजार रहा और पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा।

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