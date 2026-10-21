{"_id":"6ad8caed4e84bdf2d80939bc","slug":"video-sharavasata-katara-ma-thhamathhama-sa-manaya-gaya-33va-ashaka-thhama-bthathha-mal-mahatasava-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रावस्ती: कटरा में धूमधाम से मनाया गया 33वां अशोक धाम बौद्ध मेला महोत्सव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्रावस्ती: कटरा में धूमधाम से मनाया गया 33वां अशोक धाम बौद्ध मेला महोत्सव
बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती में सोमवार को हर वर्ष की तरह अशोक धाम विजयदशमी एवं बौद्ध मेला महोत्सव का 33वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। दो दिवसीय मेला महोत्सव की अध्यक्षता संस्थापक रक्षाराम मौर्य ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल रहे। कुशीनगर के बौद्ध भिक्षु नंदरत्न ने पंचशील ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बौद्ध भिक्षु नंदरत्न ने कहा कि मनुष्य का जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। युद्ध की अपेक्षा बुद्ध का मार्ग उत्तम है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपना प्रकाश स्वयं बनें। मेला संस्थापक रक्षाराम मौर्य ने कहा कि धम्म दिन-रात चलने का संदेश देता है। कार्यक्रम में नाट्य कलाकारों ने बाबा साहब और सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित मंचन प्रस्तुत किया। इस दौरान विजय प्रताप मौर्य, डॉ. विमल प्रताप वर्मा, श्यामू, पवन कुमार मौर्य, डॉ. आरपी विमल, राजेश कुमार, राम निवास आदि मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।