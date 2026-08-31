{"_id":"6a94ec390aa26560ae0bf26f","slug":"video-shamli-two-criminals-involved-in-the-ankit-baliyan-murder-case-killed-in-an-encounter-a-large-quantity-of-arms-recovered-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"Shamli: अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दो बदमाश मुठभेड़ में ढेर, भारी मात्रा में असलहा बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शामली के बंतीखेड़ा गांव निवासी अंकित बालियान की हत्या में शामिल रहे दो शूटरों सुमित और मोहित को पुलिस ने सोमवार तड़के एनकाउंटर में मार गिराया। अन्य दो शूटर सत्यम और आर्यन की तलाश की जा रही है। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पहले बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश मारे गए। इसके अलावा दो सिपाही भी घायल हुए हैं।

... और पढ़ें