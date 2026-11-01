{"_id":"6ae73377f8a5007cf6053715","slug":"video-shamli-traffic-month-begins-awareness-rally-held-to-urge-compliance-with-traffic-rules-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: यातायात माह शुरू, जागरूकता रैली निकालकर किया नियमों के पालन का आह्वान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रविवार को यातायात माह नवंबर-2026 का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने पुलिस लाइन से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स ने भी प्रतिभाग किया।

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