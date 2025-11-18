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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 7 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 07-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:48 AM, 07-Nov-2026
Baghpat News: दुकान के बाहर सामान रखने के विवाद में दुकानदार की हत्याShopkeeper murdered in dispute over placing goods outside the shop और पढ़ें
01:45 AM, 07-Nov-2026
Saharanpur News: आतिशबाजी की दुकानों पर धूम्रपान व ज्वलनशील सामग्री पर रोकSmoking and flammable materials prohibited at fireworks shops और पढ़ें
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01:45 AM, 07-Nov-2026
Saharanpur News: टेंडर को लेकर पार्षद के घर पर धावा, आरोपियों ने घेरकर पीटा, प्राथमिकीRaid on councillor's house over a tender; accused surrounded and beat him up; FIR registered. और पढ़ें
01:44 AM, 07-Nov-2026
Saharanpur News: दिवाली पर सुरक्षा का कड़ा पहरा, दो पालियों में तैनात रहेगी पुलिसTight security for Diwali; police to be deployed in two shifts और पढ़ें
01:43 AM, 07-Nov-2026
Saharanpur News: तीन दिन शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री, बाजारों में ई-रिक्शा, चौपहिया वाहन प्रतिबंधितNo entry for heavy vehicles in the city for three days; e-rickshaws and four-wheeled vehicles prohibited in markets. और पढ़ें
01:42 AM, 07-Nov-2026
Baghpat News: हिस्ट्रीशीटर ने हेड कांस्टेबल का सिर फोड़ाThe Chrysolizator smashed the Head Consul's head open. और पढ़ें
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01:41 AM, 07-Nov-2026
Saharanpur News: दोषी दुष्कर्म से महिला की आत्मा को कर देता है मलिन और अशुद्धThe perpetrator of sexual assault leaves the woman soul sullied and impure और पढ़ें
01:39 AM, 07-Nov-2026
Saharanpur News: ट्रेनों और बसों में रही भीड़, दरवाजे बंद नहीं कर सकेंगे यात्रीTrains and buses remained crowded; passengers will not be able to close the doors. और पढ़ें
01:38 AM, 07-Nov-2026
Saharanpur News: नहीं सुधर रही हवा की सेहत, शुक्रवार की शाम 235 रहा एक्यूआईAir quality shows no signs of improvement; AQI stood at 235 on Friday evening. और पढ़ें
01:37 AM, 07-Nov-2026