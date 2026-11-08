{"_id":"6af015cb88e9a528d8014260","slug":"up-overbridge-on-meerut-baghpat-national-highway-becomes-operational-2026-11-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज चालू, रोजाना 40 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत; दिवाली पर मिला तोहफा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे पर चलने वाले 40 हजार वाहन चालकों को एक साथ दिवाली का तोहफा मिल गया। नेशनल हाईवे पर अग्रवाल मंडी टटीरी में बनाए गए रेलवे ओवरब्रिज को शनिवार को वाहन चालकों के लिए खोल दिया गया। दो साल के इंतजार के बाद वाहन सीधे फर्राटा भरते नजर आए। जिससे वाहनों चालकों को गांवों के रास्ते से गुजरने और जाम से जूझने से राहत मिली।

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मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे पर अग्रवाल मंडी टटीरी में रेलवे लाइन पर फाटक लगने के बाद वाहन चालकों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। इसलिए लोगों ने वहां रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कराने की मांग की। रेलवे के अफसरों ने ओवरब्रिज का प्रस्ताव तैयार कर निर्माण के लिए 95 करोड़ बजट जारी कर दिया। सितंबर 2024 में रेलवे के अफसरों ने ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया।

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इसके बाद से सूरजपुर महनवा व चौहल्दा समेत अन्य गांवों के रास्ते से वाहनों को निकाला जा रहा था। कई किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर सफर कर रहे वाहन चालकों को ओवरब्रिज शुरू होने का इंतजार था। ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद शनिवार को सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान, राज्यमंत्री केपी मलिक, विधायक योगेश धामा ने फीता काटकर इसे ट्रायल के लिए खुलवाया। इसके बाद से उसपर वाहन दौड़ने लगे और दिवाली पर वाहन चालकों को यह बड़ा तोहफा मिला है।



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कई राज्यों के लोगों को मिलेगी सुविधा

सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने कहा कि मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे पर उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड के लोग भी सफर करते हैं। ओवरब्रिज शुरू होने से कई राज्यों के वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी। रेलवे ओवरब्रिज जल्द शुरू कराने के लिए कई बार रेलवे के अफसरों से मुलाकात भी की। विधायक योगेश धामा ने कहा कि दो साल इंतजार के बाद ओवरब्रिज की सौगात मिली है। इसकी लोगों को जरूरत थी। लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे।

सितंबर 2024 में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था, तभी से रूट डायवर्जन कर वाहनों को गांवों के रास्तों से निकाला जा रहा है। इससे गांवों के रास्तों पर भी जाम लगा रहता था। किसानों को मिल में गन्ना लेकर जाने में परेशानी होती थी। अब किसानों की काफी समस्या दूर हो गई।

- हिम्मत सिंह, भाकियू नेता