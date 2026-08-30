शामली: अंकित बालियान के परिजनों से मिले राकेश टिकैत, बोले- हत्यारों को गिरफ्तार कराए सरकार

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भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने रविवार को अंकित बालियान के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परिवार से मिलने पर सभी के मन में एक ही दर्द है कि होनहार बच्चे की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। पुलिस अपना काम कर आरोपियों को गिरफ्तार करे, परिवार खुद संतुष्ट हो जाएगा।

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