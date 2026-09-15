शामली: कार की टक्कर के विवाद में फायरिंग, पीछा कर व्यापारी को पीटा; कोतवाली से 200 मीटर दूर हुई घटना

पिस्टल से फायरिंग का आरोप

तहरीर के मुताबिक, कुछ देर बाद आरोपी ने अपने बेटे और अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। इसी दौरान उसका पुत्र काले रंग की कार से वहां पहुंचा। ऋषभ का आरोप है कि उसके हाथ में पिस्टल थी और उसने ऋषभ व उसके साथी की ओर फायरिंग कर दी। दोनों किसी तरह मौके से निकलकर वहां से चले गए।



नौ कुआं मोड़ पर पीछा कर व्यापारी को पीटा

ऋषभ के अनुसार, घटना के बाद वह घर जाने लगा। आरोपियों ने उसका पीछा किया और नौ कुआं मोड़ के पास उसकी कार रुकवा ली। यहां आरोपियों ने उसके साथ दोबारा मारपीट की।



पीड़ित का आरोप है कि लात-घूंसों से पिटाई के कारण उसे चोटें आईं। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। बाद में उसे पता चला कि मारपीट करने वालों में टिटौली निवासी अशोक वकील और उसका पुत्र शिवम शामिल थे।