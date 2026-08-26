{"_id":"6a8efacf08d6cb5e8005f009","slug":"video-shamli-haryana-singer-ankit-baliyan-murdered-body-placed-on-road-to-stage-a-blockade-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की हत्या, शव रखकर लगाया जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर कोतवाली क्षेत्र में आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से बाहर निकले हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान (35) की बुधवार शाम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पिस्टलों से 20 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाईं। फायरिंग से आसपास का इलाका दहल गया। लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। हमलावर फायरिंग करते हुए भाग गए। बंतीखेड़ा के मूल निवासी अंकित बालियान हरियाणा के सोनीपत में रहते थे और वहां सिंगर थे। पिछले कुछ समय से वे गांव में परिवार के साथ रह रहे थे। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की।

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