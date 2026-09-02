Shamli News: सिटी में आज

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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।



प्रशिक्षण

बनत बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का समापन सुबह 10 बजे से।



कांधला बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

शिव महापुराण कथा



बड़ा बाजार स्थित मंदिर ठाकुरद्वारा में श्रीराम कथा सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा का पाचवां दिन शाम चार बजे से।

प्रवचन