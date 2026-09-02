Shamli News: हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला

दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया, लेकिन तब तक पूरी कार जल गई। इस दौरान मार्ग पर जाम के हालात भी बने। थानाभवन क्षेत्र के गांव ख्यावड़ी निवासी दीपक कुमार, अपने तीन बच्चे पीहू, लव्यांशी और शिवांश, भाई पुनीत कुमार व उसका लड़का शौर्यन कार से जलालाबाद जा रहे थे। पेट्रोल पंप के समीप पहुंचते ही सीएनजी युक्त कार के आगे इंजन से धुएं के साथ चिंगारी निकलने लगी। देखते ही देखते अचानक आग की लपटें उठने लगीं। चालक दीपक ने बताया कि आग को देखते ही कार सवार लोग बाहर कूद गए। पेट्रोल पंप से अग्निशामक उपकरण लाकर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि उन पर काबू नहीं पाया जा सका।सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। साथ ही नगर पंचायत जलालाबाद से भी पानी का टैंकर मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मियों और नगर पंचायत की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक कार जल गई। हादसे के दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने यातायात को एक ही लेन से सुचारू कराया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका।