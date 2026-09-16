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शामली: भूपेंद्र ढींगरा गिरफ्तार: लाइक व सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ली अंकित की हत्या की जिम्मेदारी

Mohd Mustakim

Updated Wed, 16 Sep 2026 06:02 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 06:02 PM IST







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हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गुरुग्राम निवासी गायक भूपेंद्र ढींगरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए उसने हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला वीडियो पोस्ट किया था। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया। आरोपी को बंगलूरू से गिरफ्तार किया गया। ... और पढ़ें

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