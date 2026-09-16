अंकित हत्याकांड में बड़ा अपडेट: सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाला गायक भूपेंद्र ढींगरा गिरफ्तार

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सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर किया था दावा

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोशल मीडिया पर व्यू अधिक पाने के लिए भूपेंद्र ने हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। उसने वीडियो के जरिये हत्याकांड को खुद अंजाम देने की बात कही थी। विज्ञापन



गुरुग्राम से किया गिरफ्तार

पुलिस ने भूपेंद्र ढींगरा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वह गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी में रहता है।



दो आरोपी मुठभेड़ में मारे गए

पुलिस अंकित हत्याकांड में पहले ही एक लाख रुपये के इनामी सोनीपत के सुमित और मोहित को मुठभेड़ में मार गिरा चुकी है। वहीं, एक-एक लाख रुपये के इनामी करनाल के सत्यम और आर्यन की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोशल मीडिया पर व्यू अधिक पाने के लिए भूपेंद्र ने हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। उसने वीडियो के जरिये हत्याकांड को खुद अंजाम देने की बात कही थी।पुलिस ने भूपेंद्र ढींगरा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वह गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी में रहता है।पुलिस अंकित हत्याकांड में पहले ही एक लाख रुपये के इनामी सोनीपत के सुमित और मोहित को मुठभेड़ में मार गिरा चुकी है। वहीं, एक-एक लाख रुपये के इनामी करनाल के सत्यम और आर्यन की तलाश में दबिश दी जा रही है।

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शामली जनपद में मशहूर गायक अंकित हत्याकांड में वांछित चल रहे गुरुग्राम के गायक भूपेंद्र ढींगरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर हत्याकांड को खुद अंजाम देने की बात कही थी। पुलिस ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। वह गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी में रहता है।