{"_id":"6a9153016a4b4b331205226a","slug":"video-shamli-another-cctv-footage-of-the-ankit-baliyan-murder-case-goes-viral-all-four-killers-seen-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: अंकित बालियान हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज वायरल, दिखे चारों हत्यारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंकित बालियान हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में वारदात के बाद चारों हमलावर पैदल भागते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह फुटेज नाला पटरी क्षेत्र का है। पुलिस अब अलग-अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों के भागने के रास्ते और उनकी पहचान की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

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