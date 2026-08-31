{"_id":"6a955d53841d0bdfb1088429","slug":"video-shamli-video-of-shooters-staying-at-surya-hotel-surfaces-they-had-conducted-a-recce-prior-to-ankits-murder-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: शूटरों का सूर्या होटल में रुकने का वीडियो आया सामने, अंकित की हत्या से पहले की थी रेकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शामली के बंतीखेड़ा गांव निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या में शामिल रहे दो शूटरों सुमित और मोहित को पुलिस ने सोमवार तड़के एनकाउंटर में मार गिराया। अन्य दो शूटर सत्यम और आर्यन की तलाश की जा रही है। जांच में पता चला कि शूटरों ने अंकित की हत्या से पहले रेकी की थी। 26 अगस्त को अंकित की हत्या की गई। 20 अगस्त को हत्यारे सूर्या होटल में आए थे। होटल के रिसेप्शन पर बैठे हत्यारों का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस की जांच के अनुसार, मोहित और सुमित ने 20 और 21 अगस्त को शामली में रहकर अंकित की गतिविधियों और उसके आने-जाने की जानकारी जुटाई थी। दोनों ने होटल में ठहरने के दौरान जरूरी पहचान संबंधी दस्तावेज भी जमा किए थे। हत्याकांड के बाद पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो दोनों की मौजूदगी सामने आई। पुलिस ने होटल की डीवीआर भी कब्जे में लेकर जांच शुरू की है।

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