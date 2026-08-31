{"_id":"6a94e95702aa46eb59091094","slug":"video-shamli-ankits-father-satbir-fauji-said-justice-has-only-been-partially-served-all-the-killers-should-be-eliminated-in-an-encounter-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"Shamli: अंकित के पिता सतबीर फौजी बोले- इंसाफ अभी आधा मिला, सभी हत्यारों का हो एनकाउंटर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंकित बालियान की हत्या में शामिल रहे दो शूटरों सुमित और मोहित को पुलिस ने सोमवार तड़के एनकाउंटर में मार गिराया। अन्य दो शूटर सत्यम और आर्यन की तलाश की जा रही है। सूचना मिलने पर मुठभेड़ स्थल पर अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी भी पहुंच गए। मुठभेड़ में दो शूटरों के मारे जाने की सूचना के बाद अंकित के पिता सतबीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुठभेड़ और मारे गए बदमाशों के बारे में जानकारी ली। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों और शूटरों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और अंकित के परिवार के साथ है।

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