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Shamli: बनत बीआरसी पर प्रशिक्षण का दूसरा दिन रहा, शिक्षकों और बच्चों को सरल और रुचिकार तरीके से पढ़ाने के गुर सिखाये

Pratyush Sharma

Updated Sat, 29 Aug 2026 07:11 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 07:11 PM IST







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शामली। बनत बीआरसी पर शिक्षकों के पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन शिक्षक-शिक्षिकाओं और बच्चों को सरल एवं रुचिकर तरीके से पढ़ाने के गुर सिखाए गए। मास्टर ट्रेनर अलका शर्मा और राजकुमार ने कविताओं एवं गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों को शिक्षण की विभिन्न विधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कविता और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना आसान होता है। प्रशिक्षण में शिक्षकों ने विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग कर शिक्षण विधियों का अभ्यास किया। ... और पढ़ें

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