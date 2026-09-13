{"_id":"6aa6413aaad472049404ef67","slug":"ankit-baliyan-murder-case-khap-leaders-term-police-action-inadequate-issue-ultimatum-until-october-5-2026-09-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अंकित बालियान हत्याकांड: खाप चौधरियों ने पुलिस की कार्रवाई को बताया नाकाफी, पांच अक्तूबर तक का दिया अल्टीमेटम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें खाप चौधरियों और समाज के लोगों ने जिलाधिकारी आलोक यादव, पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह से मुलाकात की। खाप चौधरियों ने पुलिस-प्रशासन को पांच अक्तूबर तक मामले में कार्रवाई पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तब तक कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।

बैठक में खाप चौधरी, समाज के जिम्मेदार लोग और अंकित के पिता सतबीर फौजी मौजूद रहे। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस वार्ता में खाप चौधरियों ने परिवार के लगातार भय में होने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर धमकी या आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वालों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों से हत्या के पीछे की वास्तविक वजह, साजिश और सभी संबंधित लोगों की भूमिका सामने लाने को कहा गया।



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खाप चौधरियों ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई को अपर्याप्त बताया। उन्होंने जोर दिया कि जांच केवल सामने आए आरोपियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वांछित शूटरों के अलावा जांच में सामने आए अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों के काम करने की जानकारी दी। उन्होंने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए वांछित आरोपियों के घरों की कुर्की की बात भी कही।



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खाप चौधरियों की प्रमुख मांगें

खाप चौधरियों ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि अंकित के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने हत्या की वास्तविक वजह और साजिश का खुलासा करने पर जोर दिया। समाज के लोगों ने सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका सामने लाने की मांग की। उनका कहना था कि पुलिस की जांच केवल कुछ आरोपियों तक सीमित न रहे। भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े, इसके लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है।



पुलिस-प्रशासन ने दिया आश्वासन

पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने खाप चौधरियों को आश्वस्त किया कि वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। उन्होंने जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि वांछित आरोपियों के घरों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि गठवाला खाप के थांबेदार श्याम सिंह बहावड़ी ने पांच अक्तूबर की समय सीमा दोहराई। उन्होंने कहा कि यदि तब तक कार्रवाई नहीं होती तो समाज के लोग मिलकर अगली रणनीति बनाएंगे।



बैठक में ये लोग रहे मौजूद

बैठक में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत उपस्थित रहे। उनके साथ बाबा श्याम सिंह, संजय कालखंडे और आजाद सिंह भी मौजूद थे। संजीव, संजय चौधरी और यशपाल सिंह जैसे अन्य प्रमुख लोग भी बैठक में शामिल हुए। देवेंद्र सिंह और गठवाला खाप के थांबेदार श्याम सिंह बहावड़ी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंकित के पिता सतबीर फौजी भी इस दौरान मौजूद थे।



