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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 13 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 13-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 13-Sep-2026
Baghpat News: ताला तोड़कर तीन भैंस समेत चार पशु चोरीcrime news और पढ़ें
01:09 AM, 13-Sep-2026
Bijnor News: लोक अदालत में 75 हजार से ज्यादा वादों का निस्तारणMore than 75,000 cases settled in Lok Adalat और पढ़ें
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01:06 AM, 13-Sep-2026
Saharanpur News: स्टारलिंक इंटरनेट के नाम से भेजा लिंक, मोबाइल हैक, खाते से उड़ाए 1.22 लाखLink sent under the guise of Starlink internet; mobile hacked, 1.22 lakh siphoned from account. और पढ़ें
01:03 AM, 13-Sep-2026
Saharanpur News: युवती को बाजार में रोका, धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोपYoung woman stopped in market; allegation of pressure to convert. और पढ़ें
01:01 AM, 13-Sep-2026
Saharanpur News: बदमाशों ने महिला के कान से कुंडल झपटे, वृद्धा से ठगेMiscreants snatched earrings from a woman's ears and swindled an elderly woman. और पढ़ें
01:01 AM, 13-Sep-2026
Shamli News: महावीर भगवान अहिंसा के अवतार, सही राह पर चलने का दिया संदेशLord Mahavira is the incarnation of non-violence and gives the message of following the right path. और पढ़ें
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01:01 AM, 13-Sep-2026
Saharanpur News: ऑनलाइन भुगतान को लेकर ग्राहकों और डाककर्मियों में हुई नोकझोंकAltercation between customers and postal staff over online payments. और पढ़ें
01:00 AM, 13-Sep-2026
Shamli News: सुबह बूंदाबांदी से मिली राहत, दोपहर में धूप निकलते ही बढ़ी गर्मीMorning rain brought relief, but the heat increased as the sun came out in the afternoon. और पढ़ें
01:00 AM, 13-Sep-2026
Shamli News: शामली के निशानेबाजों ने सहारनपुर में लगाए सटीक निशाने, जीते पदकShooters from Shamli hit the target accurately in Saharanpur and won medals. और पढ़ें
12:59 AM, 13-Sep-2026