फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

Live

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 13 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Sun, 13 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 13-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

विज्ञापन
Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:29 AM, 13-Sep-2026

Baghpat News: ताला तोड़कर तीन भैंस समेत चार पशु चोरी

crime news और पढ़ें
01:09 AM, 13-Sep-2026

Bijnor News: लोक अदालत में 75 हजार से ज्यादा वादों का निस्तारण

More than 75,000 cases settled in Lok Adalat और पढ़ें
विज्ञापन
01:06 AM, 13-Sep-2026

Saharanpur News: स्टारलिंक इंटरनेट के नाम से भेजा लिंक, मोबाइल हैक, खाते से उड़ाए 1.22 लाख

Link sent under the guise of Starlink internet; mobile hacked, 1.22 lakh siphoned from account. और पढ़ें
01:03 AM, 13-Sep-2026

Saharanpur News: युवती को बाजार में रोका, धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप

Young woman stopped in market; allegation of pressure to convert. और पढ़ें
01:01 AM, 13-Sep-2026

Saharanpur News: बदमाशों ने महिला के कान से कुंडल झपटे, वृद्धा से ठगे

Miscreants snatched earrings from a woman's ears and swindled an elderly woman. और पढ़ें
01:01 AM, 13-Sep-2026

Shamli News: महावीर भगवान अहिंसा के अवतार, सही राह पर चलने का दिया संदेश

Lord Mahavira is the incarnation of non-violence and gives the message of following the right path. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:01 AM, 13-Sep-2026

Saharanpur News: ऑनलाइन भुगतान को लेकर ग्राहकों और डाककर्मियों में हुई नोकझोंक

Altercation between customers and postal staff over online payments. और पढ़ें
01:00 AM, 13-Sep-2026

Shamli News: सुबह बूंदाबांदी से मिली राहत, दोपहर में धूप निकलते ही बढ़ी गर्मी

Morning rain brought relief, but the heat increased as the sun came out in the afternoon. और पढ़ें
01:00 AM, 13-Sep-2026

Shamli News: शामली के निशानेबाजों ने सहारनपुर में लगाए सटीक निशाने, जीते पदक

Shooters from Shamli hit the target accurately in Saharanpur and won medals. और पढ़ें
12:59 AM, 13-Sep-2026

Saharanpur News: विवाहित प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को उल्टा लटकाकर पीटा

Young man beaten while hanging upside down after visiting married lover और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed