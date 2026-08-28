{"_id":"6a91b419575edbbe92086a82","slug":"video-iqra-hasan-slams-authorities-over-ankit-balian-murder-case-questions-delay-in-arrests-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंकित बालियान हत्याकांड पर इकरा हसन का हमला, गिरफ्तारी में देरी पर उठाए सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या को लेकर सियासत गरमा गई है। शुक्रवार को सपा सांसद इकरा हसन और सपा विधायक नाहिद हसन मृतक के घर पहुंचे। दोनों ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इकरा हसन ने हत्याकांड के खुलासे में देरी को लेकर शामली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए।

... और पढ़ें