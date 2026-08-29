फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Did the war that erupted on social media script the story of Ankit's death?

Shamli News: सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग ने तो नहीं लिख दी अंकित की मौत की पटकथा

Sat, 29 Aug 2026 01:44 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 29 Aug 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Did the war that erupted on social media script the story of Ankit's death?
शामली। एक तरफ इंस्टाग्राम पर चल रही कथित जुबानी जंग, दूसरी तरफ लगातार वायरल होते रहे वीडियो और पोस्ट... और फिर शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोलियों से हत्या। इन घटनाओं के बीच अब पुलिस सोशल मीडिया की उस कड़ी को भी जोड़ने में जुटी है, जिसकी शुरुआत अंकित की मौत से कुछ दिन पहले हुई थी। सवाल उठ रहा है कि कहीं सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद ही अंकित की हत्या की वजह तो नहीं बना? शामली के गांव बनतीखेड़ा निवासी अंकित बालियान हरियाणवी संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके थे। गायकी के साथ वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय थे। उनके गानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर वह अक्सर चर्चा में रहते थे। उनके एक चर्चित गाने ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था और प्रशासन ने गाने पर रोक लगा दी थी।
विज्ञापन

अंकित की हत्या के बाद उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें कुछ दिन पहले पोस्ट किया गया एक वीडियो भी शामिल है, जिसमें अंकित उन लोगों को कड़ी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, जो बार-बार उनका नाम किसी मामले से जोड़ रहे थे। वीडियो में वह खुद को वेस्ट यूपी का बताते हुए सामने वाले को खुली चुनौती देते दिखाई देते हैं। ‘चुप हूं, इसका मतलब यह नहीं कि गलती की है’ : अंकित के इस वीडियो ने हत्या के बाद कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वह वीडियो में कहते नजर आते हैं कि वह चुप हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कोई गलती की है। इसके बाद वह बार-बार अपना नाम लेने वालों को चेतावनी देते हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अंकित ने यह वीडियो आखिर किस व्यक्ति या विवाद को लेकर बनाई थी और उस समय उनका किन लोगों से विवाद चल रहा था।
विज्ञापन

एएसपी सुमित शुक्ला के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच सोशल मीडिया विवाद, वायरल वीडियो, संदिग्धों की गतिविधियों और सीसीटीवी फुटेज की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed