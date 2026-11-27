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वीबीजी रामजी कर्मचारी महासंघ ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश वीबीजी रामजी कर्मचारी महासंघ ने मानदेय 24 हजार रुपये करने समेत कई मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए शुक्रवार को जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की।
विशेष श्रम रोजगार कार्य बहिष्कार के तहत पदाधिकारी जीआईसी खेल मैदान में एकत्र हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि के लिए लंबे समय से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये करने और इसके लिए अलग बजट की व्यवस्था करने की मांग की गई। इसके अलावा रोजगार सेवकों और उनके परिजनों को कैशलेस उपचार की सुविधा देने, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास विभाग के सभी जॉब कार्ड जोड़ने तथा पदनाम बदलकर विकास सहायक करने की मांग उठाई गई। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष अमरेश सिंह, प्रदेश संयोजक डॉ. इम्तियाज, ललितेश शास्त्री, आशुतोष दीक्षित, पिंटू यादव और वसीम खां आदि मौजूद रहे।
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